Atalanta, Kossounou taglia i tempi e prenota il rientro: ecco quando può tornare

4 minuti fa



Odilon Kossounou ha impiegato poco tempo ad ambientarsi a Bergamo ed inserirsi nelle gerarchie di Gian Piero Gasperini. Il difensore in prestito dal Bayer Leverkusen aveva scalato l'indice di gradimento del tecnico, diventando punto di riferimento nella retroguardia orobica: per questo il suo infortunio di metà gennaio è stata una vera e propria doccia fredda.



Si intravede, però, un raggio di sole. E potrebbe combaciare con i primi giorni di aprile e il suo rientro: stando alle notizie che filtrano da Zingonia, con il ragazzo al lavoro individualmente in campo, i tifosi sperano che possa, clamorosamente, essere convocato già con la Lazio nel match delle ore 18 di domenica prossima al 'Gewiss Stadium'. Se non accadrà contro i capitolini, l'ex Bayer risentirà il clima partita nel successivo impegno casalingo contro il Bologna. Bisognerà attendere ancora al 'Bortolotti' invece per avere notizie positive riguardo Toloi (monitorato giorno per giorno per evitare ricadute) e Posch: per loro solo terapie.