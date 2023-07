L'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi ha presentato così l'acquisto di Adopo, arrivato da svincolato dopo la fine del contratto col Torino: "Per noi è un altro giorno importante, l'arrivo di Michel ci riempie d'orgoglio. Lui aveva varie possibilità e squadre, ha scelto l'Atalanta e per noi è motivo d'orgoglio, mi ripeto. Per il suo percorso di crescita l'Atalanta rappresenta un qualcosa d'importante, arriva all'interno di un reparto con giocatori importanti. Era il profilo di giocatore che cercavamo. In bocca al lupo. Il ragazzo si merita l'Atalanta, se la è meritata con concetti semplici legati alla nostra filosofia. E' convinto ed è certo che il lavoro dello staff lo migliorerà. Abbiamo tante partite davanti, ci aspetta una stagione affascinante. Siamo molto contenti del suo arrivo, siamo sicuri che grazie al lavoro del mister e dello staff il suo percorso di crescita migliorerà. La nostra tifoseria ama sentire questi concetti, massima concentrazione e disponibilità al lavoro".