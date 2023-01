A pochi minuti dalla sfida tra Bologna e Atalanta l'ad dei bergamaschi Luca Percassi ha poarlato ai microfoni di Sky, ricordando Gianluca Vialli, suo compagno di squadra al Chelsea: "È passato qualche anno, però quando sono andato al Chelsea, grazie a Gianluca, per me ha rappresentato una persona che mi ha cambiato la vita, ho un ricordo straordinario. Aveva deciso di confermarmi, avevo 17 anni ed ero nel settore giovanile del Chelsea. Gli devo un immenso grazie per quello che ha rappresentato per me e per la mia famiglia". Proseguendo, Percassi ha fatto riferimento agli sforzi di Vialli che gli permisero di rimanere al Chelsea: "Quando fui aggragato alla prima squadra eravamo sotto la doccia e Gianluca mi disse 'vai in sede che ti aspettano, saremmo felici di tenerti con noi'."