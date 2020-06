per i dieci anni della presidenza del padre Antonio alla guida del club orobico,nell'intervista a L'Eco di Bergamo: "Conè cominciata un’altra era nella storia dell’Atalanta. Niente più come prima.perché i momenti felici cementano i rapporti. Resta l’enorme dispiacere di non aver regalato gioie ai 22 mila bergamaschi presenti a, ma mi fermo qui"., dall’esordio con l’Everton a Valencia.ricordo di essere arrivato allo stadio tre ore prima: volevo assaporare tutto l’avvicinamento. E quella vittoria è stata memorabile“.ha voluto il club, l’ha guidato tracciando i binari sui quali muoverci,e il suo consenso alle nostre proposte. Dai risultati di campo non si può prescindere, e i nostri tre allenatori di questo decennio sono stati una fortuna.Tornare allo stadio sabato anche se per un’amichevole in famiglia è stata una delle emozioni più forti di sempre“.“Adesso aspettiamo le decisioni Uefa per la Champions e il campionato. Ripartiamo, poi auguriamoci di finire,Ilsarà anomalo, alla lunga immagino che i valori emergeranno, maSoprattutto all’inizio“.