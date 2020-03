Atalanta B.C, in ottemperanza al Decreto ministeriale del 9 marzo, ai fini di salvaguardare la salute pubblica, invita tutte le persone a non creare assembramenti nel centro di Bergamo... — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 10, 2020

... all’aeroporto di Orio al Serio o al Centro Bortolotti di Zingonia al rientro della squadra da Valencia.#Atalanta — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 10, 2020

ha fatto la storia e da esordiente ha trovato l'accesso ai quarti di finale di Champions League ed è il primo club della storia a riuscirci. L'emozione è tanta e la voglia di festeggiare anche, ma in un clima così particolare per la Lombardia e per la zona di Bergamo particolarmente colpita dall'emergenza coronavirus, l'Atalanta ha scelto di lanciare un appello ai propri tifosi di non uscire di casa per andare ad accogliere il club al ritorno da Valencia.