Sarà il bielorusso Aleksey Kulbakov l'arbitro di Atalanta-Manchester City, sfida valida per la quarta giornata del Gruppo C di Champions League in programma mercoledì sera al "Giuseppe Meazza" di Milano.



Il fischietto classe '79 ha già incrociato tre volte, in carriera, le squadre italiane di club. E in tutte e tre le occasioni, sono arrivate delle vittorie: Napoli (3-0 al Red Bull Salisburgo del 7 marzo 2019), Inter (2-0 al Qarabag del 2 ottobre 2014) e Juventus (2-0 al Trabzonspor del 20 febbraio 2014).



C'è un precedente vittorioso anche con la Nazionale, nella gara di qualificazione a Euro 2012 (5-0 alle Isole Faer Oer) del 7 settembre 2010.