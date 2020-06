Battere il Sassuolo significa balzare a un virtuale +7 (vantaggio per gli scontri diretti) sui giallorossi che mirano al quarto posto Champions. Per farlo, mister Gian Piero Gasperini ha la sua arma vincente, oscura ai più: in tanti sanno che l’Atalanta ha l'attacco più prolifico, ma in pochi sono a conoscenza che è anche la squadra di A con più recuperi in pressing alto negli ultimi 40 metri. Quanti? Ben 138.



PRESSING ALTO- Settanta le reti infilate finora (meno 7 dal record della passata stagione) che, secondo il sito specializzato statsperform.com, non dipendono solo dall'estro e dalla forza fisica del tridente ma anche e soprattutto dalla miccia del pressing alto. La squadra nerazzurra, per la terza volta nella sua storia, ha ben tre marcatori in doppia cifra: Josip Ilicic (15 solo in campionato), Luis Muriel(13) e Duvan Zapata (11).



AL COMANDO DELLA CLASSIFICA- Ma il vero segreto dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini sarebbe la sua capacità insuperata di conquistarsi palloni negli ultimi 40 metri dalla porta avversaria: ben 138 alla sospensione della serie A, davanti al Milan (136), al Napoli (134), alla Roma (126) e al Torino (124). Ma nessuna di queste squadre si avvicina ai 70 gol in Serie A.