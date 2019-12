L’Atalanta continua a sognare in grande: dopo la meravigliosa impresa di Donetsk (e conseguente passaggio agli ottavi di Champions League), Bergamo vola sulle ali dell’entusiasmo. Quinto posto in campionato a -4 dalla zona Champions e un sorteggio di Nyon favorevole (il Valencia è avversario alla portata), sono prospettive che alimentano i sogni di gloria orobici.

Ad incrementare l’entusiasmo sono gli ottimi numeri ottenuti dal reparto offensivo di Gasperini;(+5 sull’altra sorpresa del campionato: la Lazio), e tra i migliori a livello europeo, dietro solo a schiacciasassi come Barcellona, Liverpool, Manchester City e Bayern Monaco, al pari del Psg.dal 6 ottobre scorso.Per un attacco da sogno - che fa impazzire sia i tifosi orobici che le retroguardie avversarie -, c’è. Delle prime otto squadre del nostro campionato, infatti, l’Atalanta è quella che ha subito più gol in questi primi mesi:Non sono certo numeri allarmanti ma, per ripetere le straordinarie imprese degli ultimi mesi, un po’ di solidità in più là dietro sarebbe benvenuta.I due innesti estivi,e a scalare le gerarchie nelle idee di Gasp: 9 presenze in due, la maggior parte delle quali subentrando dalla panchina, e più dubbi che certezze.Dubbi che il presidentevorrebbe provare a dipanare intervenendo sul mercato per. Riportarlo a Bergamo, però, sarà impresa tutt’altro che alla portata: l’ingaggio oneroso (3 milioni di euro), il costo del cartellino (25 milioni) e la volontà da parte deldi trattenerlo in rossonero sono ostacoli seri per riportare il classe ’94 a vestire nerazzurro.non mancano. I nomi più caldi sono quelli di Dayotdel Lipisa, Mohameddello Strasburgo edella Spal. Gasperini si aspetta degli innesti all’altezza delle ambizioni e la difesa è il reparto su cui lavorare per continuare a far sognare tutta Bergamo.