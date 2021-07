Nel mirino dell'Empoli c'è il centrocampista Viktor Kovalenko, di proprietà dell'Atalanta ma poco utilizzato da Gasperini, anche per una serie di guai fisici fino a questo momento. Gli azzurri potrebbero dargli l'occasione di giocare in Serie A sotto la guida di Andreazzoli, ma la Dea ha dimostrato di credere fortemente nel calciatore e lo cederebbe solo in prestito. Lo riporta PianetaEmpoli.it.