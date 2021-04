In conferenza stampa al Gewiss Stadium, al termine della manita inflitta dalla Dea al Bologna, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha svelato: "Per Bergamo mancano due punti alla matematica qualificazione in Europa League e sarebbe già una cosa straordinaria, quanti punti servono alla Champions non lo sappiamo...(...)". -2 all'UEL quindi, perché la vittoria di ieri ha portato il vantaggio sull’ottava in classifica neroverde a 5 giornate dalla fine a 16 punti, uno in più dei 15 che potrebbe matematicamente fare, considerando anche che la sfida di domenica sarà proprio Sassuolo-Atalanta.



Al momento quindi l'Atalanta, alla peggio, accederà di sicuro in Conference League, ma le mancano solo 2 punti all'Europa matematica: con l'Atalanta a 71 infatti, anche se la Roma arrivasse a 58, ci sarebbero solo 12 punti disponibili sui 13 di distacco dai giallorossi nelle ultime quattro giornate.



Ora dipenderà solo ed esclusivamente alla banda di Gasp 'scegliere' a quale Europa accedere tra la già certa Conference, l’Europa League a un passo o la Champions, magari con l'en-plein del secondo posto.