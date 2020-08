Oleksandr Funderat, direttore sportivo del Vorskla (Ucraina) ed ex responsabile dell'Academy dello Shakhtar Donetsk, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Malinovskyi è un piccolo Messi fuori dall'area di rigore. Spaccava la porta già a 18 anni. Restava un’ora in più dopo gli allenamenti e calciava da fermo, in corsa, al volo.... Il gol alla Juventus arriva da lì. Ruslan è la rivelazione della Serie A, spero lo diventi anche in Champions League. Malinovskyi gioca un metro dietro gli attaccanti, anticipa la giocata e ha un gran tiro dalla distanza. Non avrà il tocco di Ilicic nello stretto, ma la botta da fuori sì, l’ho intravista fin dai primi allenamenti. Se fossi l’allenatore del Manchester City o del Real Madrid, manderei un osservatore a vedere le partite dell’Atalanta, perché questo ragazzo ha tutto per giocare in una big mondiale. Dipenderà soltanto da lui. Alcuni lo hanno accostato a Nedved, ma non sono d’accordo. Per me ha il tiro di Sinisa Mihajlovic: secco, forte, preciso. Poi le ripeto, fuori dall’area è un piccolo Messi. Con quella botta...".