Fabio Gallo, allenatore del Potenza, padre calcistico di Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta e della Nazionale, parla dell'ex Milan a Tuttosport: "E' diventato fondamentale. Trattandosi di un infortunio muscolare ci vorrà un bel po' di tempo prima di recuperare. Sono convinto che tornerà più forte di prima, ha la testa giusta per non farsi abbattere, soprattutto ora che sta vivendo un momento d'oro della sua carriera. Proprio come ha scritto sui social lavorerà sodo per tornare il prima possibile. Posso metterci la mano sul fuoco. Non ci scriviamo spesso, a prescindere da quello che capita in campo. Durante l'Europeo ci siamo scambiati diverse battute, anche sulla passione per la scrittura, il famoso diario di bordo".