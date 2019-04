Andrea Soncin, ex centravanti dell'Atalanta, ha parlato a MC Sport della semifinale di Coppa Italia tra la Dea e la Fiorentina (l'andata è finita 3-3 a Firenze, il ritorno è in programma a Bergamo il 25 aprile):



"L'Atalanta deve cercare il massimo, sia centrare la Coppa Italia che la qualificazione in Champions, sarebbe un'impresa storica. Sarà una partita difficile per la Fiorentina perché la squadra di Gasperini è una macchina già collaudata. Il cambio di allenatore per i viola può portare dei segnali positivi ma anche negativi, sarà molto dura per loro. Di contro, però, l'Atalanta non saprà come preparare la gara, che sarà quindi un'incognita. Di certo parte avvantaggiata visto il risultato dell'andata. Due settimane per preparare la gara non sono tante, ma la Fiorentina si gioca tutto in un'unica partita contro una squadra già collaudata, per questo non sarà facile."