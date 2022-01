Non solo l’Atalanta vuole 40 milioni di euro, minimo, per concedere a Zapata di fare i bagagli direzione Newcastle, ma pretende anche che il club inglese firmi per un obbligo di riscatto che però non sia solo legato alla salvezza ma che possa scattare anche in base a rendimento del giocatore, per cautelarsi anche in caso di retrocessione in Championship del Newcastle (al momento più che possibile).



Non si separerà tanto facilmente l'Atalanta dal suo attaccante di riferimento, ingolosito dai 6,5 milioni di euro a stagione proposti dal Newcastle. In caso di cessione, in ogni caso, l'entourage nerazzurro avrebbe già pronta l’alternativa: Andrea Belotti, che non rinnoverà col Torino e potrebbe accettare di tornare nella sua Bergamo con la certezza di giocare in Europa League.