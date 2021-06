Dopo i festeggiamenti per Hakan Calhanoglu, strappato al Milan fino al 2024, l'Inter prosegue con il suo modus operandi: vendere un paio di giocatori per risanare le casse, e poi acquistarne altrettanti per far sorridere Simone Inzaghi. A partire saranno quasi certamente Achraf Hakimi- Paris Saint Germain o Chelsea?- e Lautaro Martinez- Barcellona.



IL PIANO A- Per rinforzare la squadra, l'Inter punta invece a due prodotti dell'Atalanta: l'ex Gianluca Mancini (Roma) e l'azzurro Matteo Pessina. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nel corso dell'incontro di ieri tra i dirigenti dell’Inter e Beppe Riso, agente dei due giocatori, il club milanese avrebbe elaborato un piano: liberarsi il prima possibile dei due esuberi Radja Nainggolan e Joao Mario e assaltare Zingonia per acciuffare Pessina.