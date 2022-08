L'esterno tedesco Robin Gosens stava per giocare un brutto scherzo alla sua ex squadra. L'Atalanta è infatti ormai da settimane sulle tracce di Borna Sosa, l'esterno sinistro dello Stoccarda valutato 20 milioni di euro. Mentre l'entourage bergamasco tergiversava in attesa di cedere Hateboer (il Nottingham Forest è in pole) e incassare i soldi del riscatto di Romero dal Tottenham (50 milioni), i milanesi stavano per soffiargli via l'ala dello Stoccarda per rimpiazzare Gosens diretto al Bayer Leverkusen.



Il Bayer però ha offerto solo il prestito senza l’obbligo di riscatto che chiedeva l’Inter, così l’affare non è decollato. Intervistato dal Kölner Stadt-Anzeiger, il direttore sportivo del Bayer Leverkusen Simon Rolfes mette la parola fine alla questione: “Non ci sono offerte da parte del Bayer e non c’è intenzione di comprarlo”.



Se Gosens dovesse restare a Milano, l'Inter potrebbe lasciare all'Atalanta Borsa Sosa, che tra l'altro aveva già detto di gradire la destinazione bergamasca: ora serve un affondo da 20 milioni di euro.