Sampdoria o Genoa? Alla fine potrebbe anche darsi che l'attaccante dell'Atalanta Sam Lammers, dato in partenza da ormai qualche mese perché fuori dalle gerarchie del tridente nerazzurro, rimanga ancora a Zingonia.



L'olandese, prima a un passo dal raduno di Neustift con i rossoblù, ora nelle grinfie dell'altra parte di Genova (sponda Samp), ha un ostacolo sul suo cammino da titolare in Serie A: l'Atalanta infatti vuole far partire il giocatore solo con la formula del prestito secco, soluzione però non gradita dai club liguri, che vorrebbero a tutti i costi un eventuale diritto di riscatto.