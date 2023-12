L'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Bologna al Dall'Ara, partendo dal suo pensiero sul quanto sia sorpreso di vedere i rossoblù come rivali per l'Europa: "Non sono sorpreso, è una squadra che lavora in un determinato modo da anni. Sono contento che anche queste realtà possano competere per le posizioni alte della classifica".



BOLOGNA - "Ogni anno quanto una realtà più piccola ottiene risultati viene associata all'Atalanta, per noi è motivo d'orgoglio essere un termine di paragone, ma siamo concentrati solo su di noi".



SARTORI - "Da un punto di vista umano sono molto affezionato a Giovanni, ci ha accompagnato per anni in un bel percorso. C'è un ottimo rtapporto ma nel calcio i cicli finiscono e con lui abbiamo fatto un punto dove abbiamo condiviso che per entrambi era arrivato il momento di dividersi. Come tutte le società abbiamo la responsabilità di pensare al presente e al futuro. Abbiamo cambiato da due anni e abbiamo raggiunto ottimi risultati. Chiunque abbia fatto parte dell'Atalanta fa parte della nostra storia ed è bello incontrarci di nuovo".