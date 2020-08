Sarebbe stata la sua festa e la sua consacrazione, tanto ieri sera per un terzo posto che con lui in campo sarebbe potuto diventare anche secondo, quanto il 12 agosto, per dei quarti di finale conquistati grazie al suo poker a Valencia. Era lui, Josip Ilicic, il festeggiato numero 1, doveva essere lui a sollevare al cielo con le sue braccia gracili la coppa di un 3° posto passato principalmente dai suoi dribbling, dalle sue magie di sinistro, dalle sue invenzioni in area piccola. E invece è stato il grande assente, di cui l'Italia ricorda il volto malinconico di chi non è abituato a pavoneggiarsi nemmeno dopo numeri da fuoriclasse, come riporta oggi il Corriere dello Sport.



Del resto Josip Ilicic è sempre stato uno da poche parole e pochissimi sorrisi, continua il quotidiano sportivo, un lupo solitario già prostrato per la perdita dell'amico Davide Astori e del padre a soli sette mesi, prima di un'infanzia con la guerra sullo sfondo. Ma Josip Ilicic non riuscirà a giocare a Lisbona proprio perché non riesce a fingere o a far finta di nulla: lui è dalla parte di chi soffre.