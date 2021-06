Se non sarà Atalanta, Takehiro Tomiyasu resterà a Bologna: paiono questi, ad oggi, i due scenari più probabili nel futuro del difensore rossoblù. Il prezzo non è sceso, la dirigenza emiliana lo valuta almeno 25 milioni e l'entourage bergamasco sta trattando: 15 milioni infatti potrebbero essere scalati perché i felsinei devono versarne altrettanti per il riscatto di Musa Barrow.



PICCOLI TRUCCHI- L'Atalanta vuole a tutti i costi l'esperto classe 1998, ora che Caldara se ne andrà, e così sta pensando a una soluzione per coprire i restanti 10 milioni: la chiave potrebbe essere l'attaccante classe 2001 Roberto Piccoli, contropartita che secondo L’Eco di Bergamo sarebbe più gradita al Bologna di Ebrima Colley, proposto in un primo momento dai nerazzurri. Piccoli è un talento dal futuro assicurato: allo Spezia ha messo a segno cinque reti (e 1 assist) in 20 presenze.