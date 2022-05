Dopo aver deciso di riscattare Demiral dalla Juve per 25 milioni, ma solo per rivenderlo sul mercato inglese a un prezzo più alto, l'Atalanta ora sta ponendo le basi per l'operazione che coinvolgerà il portiere Gollini.



Di ritorno a Zingonia dopo una stagione al Tottenham, l'estremo difensore di Poggio Renatico sembra sempre più destinato a proteggere i pali del Torino: al momento l'opzione più concreta è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro. A Bergamo rimarrà invece Musso, mentre Carnesecchi è più orientato a rinnovare con la Cremonese, che ha portato in Serie A, rispetto che passare alla Lazio.