Teun Koopmeiners e Giorgio Scalvini sono i giocatori più richiesti della rosa di Gasperini, con molte squadre alla finestra già per gennaio. Ma l’Atalanta, a meno di clamorose sorprese e di offerte folli, ha deciso di rinviare il discorso alla prossima estate: non intende privarsi dei gioielli a gennaio, in presenza di una classifica interessante.