Dopo l'allenamento di questo pomeriggio a Zingonia, mister Gasperini ha deciso di portare a Lisbona Gianluca Scamacca. L'attaccante ex West Ham, che si era fatto male con la Fiorentina lesionandosi il muscolo della coscia sinistra, ha recuperato in tempi record e potrebbe partecipare alla seconda giornata di Europa League contro lo Sporting.



L'ultimo ostacolo riguarda la rifinitura di domani pomeriggio, alle 18 locali, allo stadio dello Sporting: dei 24 in partenza per Lisbona infatti, solo 23 saranno convocati in panchina per la partita che vale uno spareggio il giorno dopo, alle 17.45 locali.