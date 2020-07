Robin Gosens ha saltato la partita di ieri contro la Juve, dando forfait proprio nel riscaldamento. In realtà l'esterno non era al meglio da un paio di giorni, ma era pronto a stringere i denti e infatti era stato anche inserito nelle formazioni ufficiali. Ma alla fine lo staff ha preferito non rischiare, a causa di un problema muscolare al flessore. Le sue condizioni saranno valutate in queste ore: al momento è in dubbio per il Brescia.