Anche ieri in conferenza stampa il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha ribadito la sua volontà di tenere in rosa Roberto Piccoli ma, se la società dovesse rimandarlo in prestito allo Spezia, porterebbe a Bergamo l'attaccante Callum Hudson-Odoi.



Il ventenne del Chelsea, 7 presenze in Champions, piace molto ai bergamaschi che, come ha sottolineato il Corriere della Sera Bergamo, vorrebbero sfruttare i buoni rapporti col Chelsea per prenderlo con la formula del prestito secco e ammortizzare i costi del suo stipendio di Londra.