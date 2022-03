: fino a due mesi fa, a fine gennaio 2022,guidata da Antonio Palma. Guineano, l’eroe della serata falsinea che d’improvviso ha fatto ritrovare all’Atalanta il quinto posto europeo, diciannove anni fa era ancora nel pancione. Nato il 14 settembre del 2003, il sorriso aperto e giovane di chi tira a calci al pallone rincorrendo un sogno che fino aUn po’ come la vittoria di ieri sera all’Atalanta, mentre le barricate rossoblù la trascinavano a un altro inevitabile 0-0 per i spunti assenti sotto porta. Ma poi è entrato ilun po’ la fame da ragazzo desideroso di mettersi in mostra e un po’ il talento indiscusso gli hanno permesso di decidere la partita., al Dall’Ara, Scalvini gli ha dedicato una storia sui social e l’ha convinto subito ad aprirsi un profilo Instagram: c’è il suo nome e cognome accanto alSembra già un classe 1999 per come si muove tra le linee, per come invade gli spazi, si butta senza paura all’attacco e mira la rete con coraggio. Invece, ha quattro anni in meno. Invece fino a due mesi fa giocava nella squadra di, insieme agli altri calciatori richiedenti asilo e ospiti dei progetti Sprar: tutti dilettanti stranieri, un solo italiano. L’Atalanta ha capito subito le sue potenzialità e a febbraio l’ha comprato:E ieri, la sua magia, l’ha fatta dopo soli 17’: mister Gasperini, sempre molto attento ai giovani del suo vivaio, ha captato subito che quel ragazzone poteva dare una grossa mano alla sua Dea senza idee e senza Duvan.Arrivato a sedici anni in Italia, il ragazzo proviene da Conakry, la capitale della Guinea, e dare calci al pallone nei campi abbandonati vicino a casa e per strada gli è sempre servito a distrarsi da una vita difficile e a sfogarsi per laAnche in Africa si faceva notare, ma nessuno era disposto ad investire in lui., lo inserisce nei suoi programmi di mediazione linguistica e progetti di accoglienza. Tra i quali, l’ASD Rinascita Refugees, dove la voglia di rinascere unita alla supremazia atletica e all’istinto del gol, convincono gli scout orobici a investire su Cissé. Il suo sogno è appena iniziato: