Il suo settore giovanile, di casa a Bergamo, era conosciuto in tutta Italia e quest'anno che la sua Atalanta si sta facendo notare in tutta Europa, ci sarà un nuovo premio dedicato ai settori giovanili e intitolato proprio a lui, Mino Favini. Lo ha comunicato la FIGC: si tratta di un un riconoscimento in più per i settori giovanili italiani, che ogni stagione dovranno formare calciatori, ma prima di tutto uomini.



Proprio il minata che utilizzava sempre Mino Favini, il Mago di Meda. Responsabile del settore giovanile dell’Atalanta, ha lavorato a Zingonia per ben ventiquattro stagioni, lanciando una lunga lista di calciatori in Serie A e in Nazionale.