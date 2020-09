La retrocessione della Spal ha innescato uno sliding doors tra Spal e Atalanta, in attesa che il suo titolare Pierluigi Gollini sm altisca l'infortunio al ginocchio. Il portiere della Nazionale albanese Etrit Berisha, ex Atalanta, infatti, non ha intenzione di scendere di categoria, piuttosto preferirebbe fare da secondo a Bergamo al ritorno di Gollini.



Secondo La Gazzetta dello Sport, in cambio a Ferrara potrebbe spostarsi un altro ex nerazzurro che scampa da una retrocessione (Trapani), il classe 2000 Marco Carnesecchi, anche se resta da capire con quale formula si svolgerebbe questa operazione.