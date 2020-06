Un vero e proprio Sliding Doors sta andando in onda a pochi giorni dalla ripresa della Serie A tra vari club italiani, pronti a cambiare i loro titolari tra i pali. La Juve è la più frettolosa e sta accelerando in queste ore per sistemare a titolo definitivo il portiere azzurro Mattia Perin all'Atalanta di mister Gian Piero Gasperini.



25 MILIONI- La Dea però prende tempo, in attesa di vedersi garantiti dalla Roma, che ieri si è fatta prepotentemente avanti per Pierluigi Gollini, i 30 milioni del valore del portiere che ambisce alla Nazionale per Euro2021. In un primo momento Fabio Paratici aveva proposto Perin direttamente a Guido Fienga, ma il CEO della Roma ha risposto di preferire di gran lunga l'estremo difensore estense per rimpiazzare Pau Lopez.



TERZO...COMODO- A questo punto però il terzo lato del triangolo punterebbe dritto a Londra e al Tottenham che, facendo un passo indietro per lasciare il rapper venticinquenne alla Roma, si prenderebbe Pau Lopez tra i pali del gallo da battaglia.