Atalanta, la Juve preme: la decisione su Carnesecchi e Koopmeiners!

L'Atalanta non ha mai smesso di fare mercato. Anche quando le porte del calciomercato invernale si sono chiuse, i dirigenti nerazzurri hanno perseverato per trovare l'accordo migliore con l'Orlando City per Luis Muriel. E adesso sono già al lavoro da giorni per definire le strategie di mercato della prossima estate. Un passo è già stato fatto: rinnovare i giovani, i gioielli cresciuti a Zingonia. Da Scalvini a Ruggeri fino a...Carnesecchi. Ritoccato il suo ingaggio e scoperto adesso il suo potenziale, l'Atalanta non ha nessuna intenzione di privarsi del talento tra i pali.



Anche perché Musso ha già parlato alla società e a giugno troverà la sistemazione migliore per levare le tende da Bergamo. L'Atalanta, anche perdendo almeno la metà dei milioni spesi per l'argentino (10 su 20), si ritroverà senza un secondo portiere, ma non un primo. Il no dei Percassi dell'estate 2022 alla Lazio era a lungo termine: la speranza era già allora proprio quella di puntare sull'azzurro classe 2000 per un bel po' di anni a venire. E Carnesecchi ha appena iniziato a fare vedere di che pasta è fatto dopo aver atteso paziente il suo turno dietro a Musso: 6 clean-sheet in 14 gare di campionato, con due rigori appena parati a Pinamonti.



Chi invece potrebbe essere sacrificato è proprio Koopmeiners, soprattutto se Giuntoli metterà sul piatto una cifra sopra i 60 milioni. Con una valutazione del genere, i Percassi potrebbero decidere di non aprire l'asta alle big di Premier interessate e trattare solo con la Juve, con cui i rapporti sono stretti. Koopmeiners potrà essere quindi l'Højlund della scorsa estate, ma in caso di sua partenza sarebbe automaticamente certa la permanenza di Ederson. Il brasiliano infatti gli assomiglia in termini di caratteristiche e crescita: sta migliorando di gara in gara ed è un centrocampista offensivo col vizio del gol.