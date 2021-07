Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini vorrebbe che l'esterno sinistro Robin Gosens, ricercato da mezza Europa e accostato a cifre da capogiro, rimanesse in nerazzurro, pilastro del suo 3-4-1-2.



Secondo il Corriere dello Sport, a causa del costo del suo cartellino (sui 50 milioni), la Juve si starebbe allontanando, così come tutti gli altri club interessati in Italia. Se non resterà a Bergamo quindi, il futuro del tedesco potrebbe essere a Barcellona: il club spagnolo sarebbe il più interessato e avrebbe le risorse economiche per acquistarlo.