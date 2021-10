Secondo quanto raccontato dalla moglie del trequartista ucraino Ruslan Malinovskyi, Roksana, nella notte appena trascorsa una sirena è risuonata per cinque volte a piena potenza nell’hotel in cui soggiorna l’Atalanta: “Non credo sia stato un incidente”, sospetta la Malinovska che parla di “notte infernale a Manchester” nella sua Storia su Instagram. “Per tutta la notte in hotel la sirena è stata accesa a piena potenza cinque volte. E’ successo proprio quando è arrivata la squadra, e solo di notte! Pensate che questo sia un incidente? Io no. Un’accoglienza così ‘calda’ della popolazione locale, diventa terribile nel cuore. Spero che i nostri tifosi sosterranno la squadra nella partita in casa, e magari la stessa cosa accadrà all’improvviso in un hotel italiano”.