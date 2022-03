Nel negozio di Roksana, moglie del centrocampista dellì'Atalanta Ruslan Malinovskyi, in pieno centro a Bergamo, da oggi sono disponibili bandiere dell’Ucraina, per sostenere i progetti di solidarietà al popolo in guerra.



ASTA SOLIDALE CON LE MAGLIE E DEPOSITO PER LA CONSEGNA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA' - Lo ha precisato lo stesso calciatore ucraino, dal proprio profilo Facebook: "Fratelli e sorelle, potete acquistare la bandiera Ucraina". Roksana, intanto, dopo aver annunciato che prossimamente ci sarà un’asta solidale delle maglie di tutti i calciatori nerazzurri , ha riferito di avere a disposizione un deposito per la consegna di generi di prima necessità destinati soprattutto ai bimbi del suo Paese (medicinali, giocattoli, alimenti a lunga conservazione), in via Fermi 48 a Curno, comune alle porte di Bergamo.