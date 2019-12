Da alcune ore non si fa che parlare d'altro, a Bergamo e dintorni - ma a dir vero, anche nel resto d'Italia - sono tutti pazzi per l'Atalanta di Champions, capace di ribaltare il pronostico e qualificarsi agli ottavi di Champions League. Un traguardo che permetterà alla squadra di Gasperini di affrontare una delle 'migliori 16' d'Europa.



La UEFA ha già stabilito alcuni criteri per il sorteggio, previsto lunedì mattina (ore 12) a Nyon. Tra questi, quello che la squadra 'seconda classificata nel girone' affronterà le 'teste di serie' in casa, nella gara d'andata. Situazione ribaltata, ovviamente, per la sfida di ritorno: una tra Barcellona, Psg, Bayern Monaco, Lipsia, Valencia e Liverpool ospiterà la Dea.



Le partite di andata si disputeranno il 18/19, 25/26 febbraio 2020, quelle di ritorno il 10/11, 17/18 marzo, tutte con inizio alle ore 21.