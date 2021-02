Il campionato Primavera “Trofeo Giacinto Facchetti” torna in campo, c'è la decima giornata di campionato giocata in infrasettimanale: domani l’Atalanta sarà ospite della Fiorentina alle ore 13.



Si gioca in terra toscana, allo 'Stadio Bozzi' di Firenze. I nerazzurri sono reduci da tre vittorie di fila, con 14 punti in classifica. La Fiorentina arriva invece allo scontro con gli orobici (c'è il precedente stagionale della Supercoppa Italiana vinta dai bergamaschi) dopo una sconfitta di misura, rimediata contro la Spal in trasferta.