Dopo venti giorni, contro il Cagliari (domani alle 20.45 in Sardegna) torna la difesa dell'Atalanta: nessun adattamento di de Roon in retroguardia, Djimsiti è pronto a giocare dal 1' col tutore all'avambraccio insieme a Demiral e Palomino.



In porta Musso, a centrocampo torna la coppia de Roon-Freuler con Maehle e Zappacosta sugli esterni, mentre per il tridente si scalda Malinovskyi con Pasalic e Zapata in staffetta con Muriel.