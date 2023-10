Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini potrebbe sorprendere tutti per la partita-spareggio contro lo Sporting, in programma domani sera alle 18.45 italiane, schierando Scamacca dal 1'. L'ex West-Ham è stato infatti provato alla vigilia davanti, in coppia con Lookman, con Pasalic sulla trequarti. Non solo, l'altra sorpresa potrebbe arrivare in difesa, con l'esclusione di Scalvini a favore di capitan Toloi.



Probabile Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Scamacca.