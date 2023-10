L'Atalanta vuole tenersi stretto il primo posto in Europa League vincendo in terra austriaca con lo Sturm Graz. Per farlo mister Gasperini spera di poter contare su Koopmeiners, che solo domani saprà se verrà convocato o meno.



Per precauzione però, il tecnico potrebbe optare ancora per il tridente in avanti, con Musso pronto a rientrare tra i pali nel suo 3-4-3: Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Scamacca, Lookman.