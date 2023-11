Con la ripresa e la convocazione a sorpresa di Koopmeiners, mister Gasperini può continuare a utilizzare il suo 3-4-1-2 contro il Napoli per tentare il sorpasso Champions. Dovrà fare a meno di de Roon, squalificato e finora sempre presente nelle 16 partite stagionali dei nerazzurri, oltre che degli infortunati Palomino e Toloi.



Possibile l'utilizzo del tridente pesante al posto del Pasalic trequartista. Certo Carnesecchi tra i pali, poi in pole Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Koopmeiners, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere ("in crescita di condizione e motivazione"), Scamacca, Lookman.