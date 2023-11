Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini deve fare i conti con tanti infortunati in difesa: Toloi e Palomino saranno out, quindi davanti a Musso, che prenderà il posto di Carnesecchi dopo l'errore contro il Napoli, si schiereranno Scalvini, Djimsiti e Kolasinac.



Rispetto alla formazione dell'andata nella capitale portoghese, il Gasp per l'infortunio di Zappacosta dovrà lanciare Hateboer sulla fascia destra (Ruggeri a sinistra), migliore in campo per corsa e cross contro il Napoli. Con il rientro di de Roon a centrocampo, si ricompone la diga della mediana: lui (1412') ed Ederson (1368') sono i giocatori più utilizzati da Gasperini.



Koopmeiners può ripetersi come all’andata dietro la coppia d’attacco De Ketelaere-Lookman, ma questa volta al posto del belga dovrebbe giocare Scamacca, che da titolare gioca meglio rispetto che da subentrato.