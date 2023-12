Dopo la qualificazione diretta in Europa League, l'Atalanta lunedì sera andrà a Torino con la testa al campionato e l'obiettivo di recuperare terreno sulle big. Preoccupano gli infortunati: a Touré, Palomino e Toloi, si sono aggiunti anche Zappacosta e De Ketelaere, che sembrano non poter recuperare in tempo e puntano al Milan. Kolasinac non è al top della forma ma, vista l'emergenza difensiva, potrebbe stringere i denti. Altrimenti, spazio al giovane Bonfanti o all'arretramento di de Roon sostituito da Pasalic al centrocampo.



Al momento dal 1' si candidano quindi gli 11 anti Sporting: Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Lookman.