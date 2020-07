Ieri sera, nel derby contro il Brescia vinto 6-2 dall'Atalanta, la formazione di mister Gian Piero Gasperini ha raggiunto la vittoria numero 21 in campionato. Come ricorda il canale ufficiale Atalanta.it, la Dea ha così eguagliato, a be cinque giornate dalla fine, il suo record di successi in un singolo campionato stabilito nel 2016-2017, sempre con mister Gasperini in panchina.



Allora fu terzo posto e accesso in Europa League. Quest'anno l'Atalanta può migliorare sia la sua posizione in classifica, al momento al secondo posto e a un passo dalla Champions, sia il suo record di vittorie. Trionfando sabato pomeriggio sul Verona, stabilirebbe un nuovo record, storico e assoluto.