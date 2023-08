"Ma quanto ci vuole a decidere?!?" oppure "Dovrebbe solo ringraziare che una squadra come l'Atalanta voglia puntare su di lui dopo il campionato fallimentare dell'anno scorso", oppure ancora "La pazienza sta per finire.... decidetevi! Basta con questo film, prendiamo Berardi!!". Sono questi alcuni dei commenti che, sui muri social a tinte nerazzurre, esprimono l'attuale situazione emotiva dei tifosi dell'Atalanta in merito alla trattativa che dovrebbe portare a Bergamo Charles De Ketelaere.



Il continuo 'tira e molla' sulla questione commissioni sta mettendo a dura prova la pazienza dei sostenitori orobici, che in un primo momento avevano accolto con entusiasmo la notizia del possibile arrivo del fantasista belga. Adesso, smorzato dalla brusca frenata della trattativa.