L'Atalanta torna dalla trasferta di Firenze con una sconfitta amara e uno Scamacca in meno. Questa volta la partita al Franchi non è stata condizionata da episodi arbitrali, ma la tensione non è comunque mancata. “Stadio di buoi che danno del cornuto all’asino”, ha commentato il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini a fine gara.



Il patron viola Rocco Commisso invece, fermandosi dopo il match a salutare un gruppo di tifosi che gli chiedono di Gasperini, si lascia andare a un “ma vaff...” che ha fatto il giro del web. Inferociti i tifosi dell'Atalanta, che lo criticano aspramente via social. La società nerazzurra invece non ritiene nemmeno di commentare queste esternazioni, e preferisce concentrarsi sul campo: questa mattina ha cominciato a preparare il primo impegno nell’UEFA Europa League 2023-2024, in programma giovedì alle 21 al Gewiss Stadium di Bergamo contro il Raków Czestochowa. Domani, martedì 19 settembre, è prevista una seduta di lavoro pomeridiana, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.