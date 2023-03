Uno dei segreti della sorprendente Atalanta degli ultimi anni si chiamava Luis Muriel. L'attaccante colombiano era la scheggia impazzita a cui spesso Gian Piero Gasperini si affidava, dall'inizio o a partita in corso, per ribaltare i pronostici e vincere partite che sulla carta sembravano impossibili. Negli ultimi mesi, però, qualcosa è cambiato: le gerarchie per l'attacco nerazzurro vedono ora Hojlund davanti a tutti e così il futuro di Muriel è sempre più lontano da Bergamo.