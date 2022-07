Non era stato più inserito nell'affare Ederson il cartellino del difensore dell'Atalanta Caleb Okoli. Anzi, dopo l'arrivo di Lovato in granata mister Gasperini stava valutando l'idea di allungare la rosa con l'ex Cremonese.



La neopromossa lombarda in realtà rivorrebbe il giovane talento azzurro, ma è la Salernitana a insistere di più: in queste ore sta accelerando il pressing per chiudere l'operazione.