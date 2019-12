Ai tifosi dell'Atalanta non sembra vero: 'liberarsi' di un Musa Barrow che non convince del tutto e ha bisogno ancora di esperienza e minutaggio nelle gambe per ricevere in cambio un esperto Gianluca Caprari che la porta la vede eccome. La seconda punta classe '93 ha già totalizzato 3 gol in 17 presenze a Genova nel 2019/2020.



Sembra però che al momento l'Atalanta abbia risposto con un secco no ai blucerchiati perché più interessata a monetizzare la cessione. Per questo l'Hellas Verona rimane ancora la destinazione più probabile per il gambiano dopo il face to face di ieri, ma Parma, Salisburgo e lo stesso Genoa sono ancora alla porta.