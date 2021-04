Doppio record per la punta dell'Atalanta Luis Muriel che, grazie all'assist di tacco per Malinovskyi e al gol dal dischetto contro il Bologna, stabilisce il suo record-bis personale in una sola stagione di Serie A: 19 gol e 8 assist (finora) in campionato. L'anno scorso si era fermato a 18 reti e 1 assist in A con l'Atalanta.