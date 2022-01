Toloi, Maehle, Hateboer, Gosens, Malinovskyi, Ilicic e Zapata. Nel big match di domenica sera contro l'Inter risaltava l'assenza del Settebello nerazzurro. Senza dare indicazioni precise sui giocatori risultati positivi al Covid, riservati per privacy, dalle parole di Gasperini nel post partita si evincono le tempistiche dei recuperi di alcuni titolari.



Maehle e Toloi saranno i primi a rientrare a disposizione, probabilmente già per la gara di sabato contro la Lazio. Gosens e Zapata invece torneranno in gruppo solo dopo la sosta delle nazionali: il colombiano difficilmente risponderà alla chiamata della Colombia, mentre il tedesco dovrebbe rivedersi agli inizi del prossimo mese. Indicazioni meno precise sui rientri in gruppo di Hateboer, Ilicic e Malinovskyi, che saranno valutati nei prossimi giorni ma che potrebbero tornare in campo solo per la gara contro il Cagliari del 6 febbraio.