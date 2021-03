Sospiro di sollievo in casa Atalanta: se in un primo momento sembrava infatti che il difensore Berat Djimsiti avesse riportato la frattura del setto nasale e fosse quindi a rischio la sua presenza sia con l'Inter (lunedì 8 marzo) che addirittura col Real Madrid (martedì 16 marzo), il giorno dopo le notizie sono più confortanti. La botta al naso presa dal difensore albanese durante la gara col Crotone è apparsa meno preoccupante del previsto e sono escluse fratture al setto nasale.



RECUPERA TUTTI PER L'INTER- Il giorno di riposo concesso oggi da mister Gasperini ai suoi giocatori servirà anche per recuperare dai diversi acciacchi non solo Djimsiti: anche Robin Gosens è uscito dolorante (e un po' zoppicante) alla caviglia e Matteo Pessina ha bisogno di ritrovare la piena forma. Inoltre, lunedì sera tornerà a disposizione anche Marten de Roon che ieri ha scontato un turno di squalifica.